В Кургане мужчина «под дурью» искусал местную жительницу

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту причинения травм местной жительнице 1976 года рождения. Объяснения в УМВД России по Курганской области дали после того, как о случае начали активно говорить в социальных сетях.

Инцидент произошел в октябре 2017 года в вечернее время на улице Бажова. Мужчина 1972 года рождения во время ссоры с женщиной напал на нее и причинил телесные повреждения. В частности, показала экспертиза, потерпевшей были нанесены укушенные раны. Известно также, что агрессивный мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Курган, Марианна Шведова

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