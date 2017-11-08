Пять жителей Зауралья погибли на производстве в 2017 году

В Курганской области в 2017 году более 240 жителей, пострадавших в разное время на производстве, поправили здоровье в санаториях. Об этом сообщают в региональном отделении фонда социального страхования.

Как отмечает источник, путевки на санаторно-курортное лечение таким гражданам предоставляются Курганским региональным отделением Фонда социального страхования один раз в календарном году. Проезд к месту лечения и обратно также компенсируется за счет средств социального страхования.

С начала текущего года в санаториях Курганской, Тюменской, Омской области и Краснодарского края поправили свое здоровье более 240 зауральцев, получивших производственные травмы. Основная часть (183 человека) направлена специалистами в Центр реабилитации Фонда социального страхования «Тараскуль».

Перечень заболеваний, с которыми пострадавшие на производстве граждане направлялись на оздоровление в 2017 году, включал заболевания органов дыхания, слуха, травмы опорно-двигательного аппарата и расстройства нервной системы.

Добавим, что за 9 месяцев 2017 года на предприятиях Курганской области пострадало 168 работников, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тяжелых несчастных случаев зафиксировано 20, смертельных – пять. За 9 месяцев 2016 года данные показатели составляли 16 и 9 соответственно.

Курган, Марианна Шведова

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