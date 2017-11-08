В Кургане планируют создать парк достижений местных предприятий

Активисты регионального отделения ОНФ в Курганской области вышли с инициативой создания в Кургане парка «Территория достижений». В нем общественники предлагают разместить разнообразные архитектурные объекты, демонстрирующие достижения местных предприятий и организаций.

Как поясняют в пресс-службе регионального отделения ОНФ, идея создания такого парка возникла на одном из заседаний штаба. Общественники решили создать в Кургане «зеленый» уголок, который будет служить своеобразной визитной карточкой города, местом знакомства его жителей и гостей с достижениями ведущих предприятий региона. На территории парка, получившего рабочее название «Территория достижений», предполагается размещение малых архитектурных форм, символизирующих то или иное предприятие или демонстрирующих его знаковую продукцию. В зависимости от размера изделий экспонаты будут представлены в виде макетов в натуральную величину либо в миниатюре.

Отметим, что большинство предприятий идею поддержали и выразили готовность оказать всестороннюю помощь для ее воплощения в жизнь. В ходе обсуждений было принято решение закрепить отдельные участки парка за организациями. Эти территории они и будут облагораживать, проводить здесь субботники и, разумеется, установят свои объекты. К слову, каждый установленный на территории объект будет согласовываться с проектной группой и администрацией города.

Добавим, что общественники уже начали разработку общей концепции и дизайн-проекта территории, к чему привлеки в том числе и студентов соответствующих специальностей. Планируется, что все объекты парка будут размещены в едином стиле или будут наделены едиными элементами, символизирующими принадлежность к Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.11.17

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