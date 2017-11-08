В Зауралье от гриппа привилось рекордное число жителей

В 2017 году в Курганской области впервые против гриппа привито рекордное число человек – более 350 тысяч зауральцев, что составляет 41,1% населения. Об этом накануне в ходе заседания Штаба по предупреждению гриппа в регионе сообщил начальник регионального Управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

Как было отмечено, на сегодняшний день заболеваемость населения гриппом и ОРВИ в Курганской области ниже эпидемического порога на 16,6%. Доля учащихся среди заболевших составляет 687 человек (21%). Рост числа заболевших отмечается по городу Кургану в возрастных группах от 0 до 2 лет, 3-6 лет и 15 и старше; в целом по области отмечается снижение заболеваемости на 9,4%.

Участники заседания штаба обсудили вопрос о готовности учреждений здравоохранения к работе в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. По информации директора Департамента здравоохранения Ларисы Кокориной в лечебных учреждениях завершается формирование необходимого запаса лекарственных препаратов, в полном объеме сформирован запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Для госпитализации взрослых больных имеется 292 инфекционных койки, из них для детей – 161. Дополнительно при необходимости в стационарах будет развернуто еще 775 коек. Обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет 130% от потребности, также дополнительно могут быть использованы 4 транспортных аппарата ИВЛ. На 100% учреждения здравоохранения обеспечены пульсоксиметрами.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что пик заболеваемости в регионе ожидается во второй декаде декабря.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.11.17

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