Зауралье получит более 22 млн рублей на реализацию проекта «Детский спорт»

В Курганской области члены регионального кабмина утвердили перечень мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год.

Как пояснила начальник Департамента образования и науки региона Наталья Бобкова, это необходимо для участия в конкурсном отборе субъектов РФ, по итогам которого Зауралье получит федеральную субсидию в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Ожидаемая сумма финансирования составит 22,3 млн рублей, кроме того, из областного бюджета на эти цели направят 1,7 млн рублей.

По данным пресс-службы регионального кабмина, на средства субсидии планируют отремонтировать 17 спортивных залов и открыть пять школьных спортивных клубов в селах. В спортзалах появятся современное напольные покрытие, светодиодное освещение, будут устроены мягкие стены, проведен ремонт системы отопления, заменены окна, обустроены раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные и душевые комнаты.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.11.17

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