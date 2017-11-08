На установку камер на улицах Кургана потратят почти 1,5 млн рублей

Курган получит субсидию из регионального бюджета на приобретение, установку и ремонт средств внешнего видеонаблюдения для профилактики терроризма и экстремизма в местах со сложной криминогенной обстановкой. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства области.

Как сообщают в пресс-службе кабмина Зауралья, согласно Соглашению с администрацией Кургана, субсидия составила 1,4 млн рублей.

Средства предоставлены в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 – 2018 годы». Главные требования к получению субсидии – софинансирование из городского бюджета, а также целевой характер расходования средств.

Курган, Марианна Шведова

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