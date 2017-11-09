Безотходное производство и выход на внешние рынки. В Зауралье открылся новый завод

В Курганской области после долгого простоя вновь заработал завод в селе Менщиково. В модернизацию производства было вложено 170 млн рублей. В торжественной церемонии открытия Курганского завода растительных масел принял участие губернатор региона Алексей Кокорин.

Запуск завода – это новая веха в истории пищевой и перерабатывающей промышленности Курганской области, новая возможность для реализации масличных культур. Такой посыл в своем выступлении перед гостями и сотрудниками нового предприятия обозначил глава области.

«Около 90 новых рабочих мест появляется на этом производстве. Для аграриев нашего региона – это импульс для дополнительного производства масличных культур. Ведь их рентабельность в разы выше, чем у зерновых. Для того, чтобы за год завод переработал 45 тысяч тонн сырья, нужно будет засеять около ста тысяч гектаров масличными культурами. Что касается самого завода, то это практически безотходное производство. Часть отработанного продукта идет на отопление площадей, а жмых – на корма для птиц и животных. Я думаю, что с запуском производства выгоду получит весь агрокомплекс. Благодарю агрохолдинг «Кургансемена», в модернизацию они вложили 170 миллионов рублей», – сказал Алексей Кокорин.

Новое производство появилось в селе Менщиково Кетовского района на базе предприятия, которое было построено еще в двадцатом веке.

«Предприятие простаивало без работы более 10 лет. Во время предвыборной кампании 2015 года жители села Менщиково дали кандидатам от «Единой России» наказ: возобновить работу завода по переработке масличных культур. Было проведено несколько встреч с потенциальными инвесторами, была найдена модель, по которой завод смог заработать, и сегодня мы присутствуем на пуско-наладочных работах», – прокомментировал ранее депутат Курганской областной Думы, Секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев.

Инвестором выступила компания «Кургансемена», которая выкупила завод в Менщиково и модернизировала оборудование. В апреле прошлого года руководство научно-производственного агрохолдинга приняло решение провести восстановление и полную модернизацию маслозавода и увеличить производственные мощности. Теперь за сутки здесь могут переработать до 150 тонн маслосемян. Конечным продуктом, который будут производить на заводе, станет нерафинированное подсолнечное, рапсовое и льняное масло, подсолнечный, рапсовый и льняной жмыхи. За год здесь готовы произвести до 18 тысяч тонн масла, отмечают в пресс-службе главы Зауралья.

Во время экскурсии по заводу, которую для высокопоставленных гостей провел председатель совета директоров научно-производственного холдинга «Кургансемена» Марат Исламов, главе региона рассказали, что вместо однократной фильтрации масла будет применяться двукратная, а в перспективе – и тройная фильтрация, что повысит качество продукта. Также губернатору показали линию по переработке отходов. Местная котельная будет работать на экологически чистом топливе – на лузге семян подсолнечника. Алексей Кокорин акцентировал внимание на том, что всё оборудование отечественного производства.

Эксперты отмечают, что благодаря возобновлению производства будет открыт дополнительный рынок сбыта для аграриев Курганской области. Они смогут перейти от таких монокультур, как пшеница, стоимость которой может колебаться в зависимости от различных условий рынка, к производству масличных культур, например, семенам подсолнечника. Уже известно, что продукция появится в магазинах Зауралья, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Омской, Архангельской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и Татарстан.

По словам Марата Исламова, Менщиковское предприятие будет третьим по мощности заводом по переработке масличных культур на территории Уральского федерального округа.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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