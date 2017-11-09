Похулиганил. Курганец до смерти забил потерявшую сознание пенсионерку

В Кургане вынесен приговор 22-летнему молодому человеку, который, как было доказано в суде, из хулиганских побуждений убил беззащитную пожилую женщину. Хоть осужденный Константин Костин и не согласился с вынесенным приговором (12 лет лишения свободы и ограничением на 1 год), при пересмотре дела вина подтвердилась. Более того, увеличился срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в ночь с 22 на 23 октября 2016 года. Молодой человек после распития спиртных напитков в квартире потерпевшей, расположенной в поселке Заозерный в Кургане, из хулиганских побуждений нанес пожилой женщине не менее четырех ударов руками по голове. При этом на момент избиения женщина находилась без сознания. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

7 ноября 2017 года, рассмотрев уголовное дело по обвинению Костина, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор изменен: действия обвиняемого квалифицированы по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор вступил в законную силу, сообщают в СУ СКР по региону.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.11.17

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