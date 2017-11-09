Сергей Руденко премирует трудящуюся молодежь Кургана

В Кургане стартовал приём заявок на присуждение премии главы города для трудящейся молодежи. На премии могут рассчитывать рабочие технических профессий, достигшие успехов в профессиональной деятельности, внесшие личный вклад в повышение эффективности производства, пользующиеся в коллективе авторитетом, принимающие активное участие в творческой, общественной и иной деятельности.

Самостоятельно заявиться нельзя: ходатайство о присуждении премии вправе подать руководители организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели в отношении молодых рабочих организаций города Кургана в возрасте до 30 лет включительно, как правило, являющихся победителями соответствующих конкурсов профессионального мастерства

Напомним, премия главы Кургана учреждена в целях повышения престижа рабочих профессий и в первый раз она была присуждена в 2010 году. За прошедшие годы на соискание престижной награды выдвигались десятки кандидатов, но удостоены ее были лишь 49 молодых людей.

Прием документов на присуждение премии за 2017 год осуществляется по 1 декабря 2017 года. Справки по телефонам: 42-84-01 (доб. 111), 42-84-01(доб. 107).

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.11.17

Похулиганил. Курганец до смерти забил потерявшую сознание пенсионерку. / Безотходное производство и выход на внешние рынки. В Зауралье открылся новый завод. / На установку камер на улицах Кургана потратят почти 1,5 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»