В Зауралье черный лесоруб «нарубил» на семь лет колонии

В Зауралье браконьеру, позарившемуся на березы, грозит длительное заключение. В общей сложности мужчине удалось срубить 26 сырорастущих берез, что и обнаружил во время обхода сотрудник Петуховского участкового лесничества. Общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Как сообщают в УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. Им оказался 53-летний неработающий житель поселка Курорт «Озеро Медвежье». Без разрешительных документов он вырубил более 13 кубометров леса. Во время обыска по месту жительства злоумышленника в надворных постройках полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.11.17

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