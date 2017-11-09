Курганец убил бомжа. «Просто так»

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На пути у курганца встал человек без определенного места жительства. За что, собственно, и был убит.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, в октябре 2016 года пьяный курганец обнаружил на территории одного из общежитий Кургана человека без определенного места жительства. Из хулиганских побуждений обвиняемый нанес бездомному множественные удары руками и ногами по голове и телу. При этом, установило следствие, последний не давал ему повода для агрессивного поведения. От полученных телесных повреждений 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Учитывая личность обвиняемого, на период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствию удалось опровергнуть версию обвиняемого о непричастности к совершению указанного преступления, собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавляют в ведомстве.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.11.17

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