В Курганской области снизилась смертность населения

За первые три квартала года смертность населения в Курганской области снизилась на 3,9%. Снижение младенческой смертности составило 30%. Об этом сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве области сообщила заместитель директора Департамента экономического развития Светлана Афанасьева.

Подчеркивалось, что решение проблем демографии остается комплексной задачей Правительства Курганской области, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которая сейчас разрабатывается в Зауралье, содержатся и мероприятия по улучшению демографической ситуации. В их числе, отметила Афанасьева, – профилактика здоровья населения, стимулирование рождаемости, снижение смертности. Ряд мер направлен на предотвращение гибели людей в трудоспособном возрасте.

По словам заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Светланы Рязановой, в течение ряда лет в Курганской области снижается как общий уровень производственного травматизма (с 2012 года – на 46%), так и число погибших в результате несчастных случаев на производстве (на 43%). Это стало возможным и за счет того, что в этот период расходы на мероприятия по охране труда в среднем по Курганской области возросли с 6555 рублей до 8417 рублей.

На демографическую ситуацию влияет и социальная политика, проводимая в регионе. Например, помощь, оказываемая со стороны организаций социального обслуживания семьям с детьми в преодолении их проблем. Об этом рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина. По ее словам, в текущем году социальных услуг оказано на 63% больше, чем в прошлом. В итоге за 9 месяцев 24% семей из тех, что находятся на социальном сопровождении, преодолели трудную жизненную ситуацию.

Помимо этого, на заседании комиссии выступили представители Управления Роспотребнадзора по Курганской области и Управления Государственной инспекции по безопасности дорожного движения УМВД России по Курганской области с вопросами, касающимися безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения региона и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, сообщают в пресс-службе зауральского кабмина.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.11.17

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