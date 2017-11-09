Зауралье и Казахстан: новый уровень сотрудничества

Сегодня, 9 ноября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проходит в Челябинске.

Программа пребывания вышла насыщенной, и шаги, предпринятые зауральским главой, говорят о твердом намерении региона продолжить давнее сотрудничество с соседним государством. Например, был подписан очередной протокол о сотрудничестве с Акиматом Акмолинской области Республики, а также проведена встреча с Акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым.

Взаимный интерес

Обе стороны особо заинтересованы в продолжении деловых и экономических контактов. Это подчеркнул в ходе встречи с Кумаром Аксакаловым губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

В частности, на протяжении нескольких лет с предприятиями Северо-Казахстанской области активно сотрудничают ОАО «ШААЗ», ОАО «Синтез», РНЦ ВТО им. Г.А. Илизарова, ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «Завод «Старт», ЗАО «Мельмаш», ОАО «Шадринский электродный завод». Хорошо зарекомендовал себя запущенный еще в 2002 году совместный проект по производству устьевого нефтегазового оборудования и трубопроводной арматуры «Казнефтегазмаш» в Петропавловске.

«У нас позитивный пример двухстороннего сотрудничества с Северо-Казахстанской областью в сферах экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма. Мы заинтересованы в продолжении взаимодействия. У нас налажены экономические, деловые и дружеские контакты, и мы намерены их развивать и в будущем», – прокомментировал по итогам встречи глава Зауралья.

Новый документ

Еще одним ключевым моментом работы Алексея Кокорина в Челябинске стало подписание протокола по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Курганской области и Акиматом Акмолинской области Республики Казахстан.

Отметим, что Зауралье взаимодействует с этим регионом на протяжении пяти лет в рамках существующего соглашения. В частности, свою продукцию казахстанским компаниям поставляют зауральские предприятия ОАО «ШААЗ», ОАО «Синтез», ОАО «Варгашинский завод ППСО», ЗАО «Мельмаш» и другие. В сфере культуры устанавливаются новые международные контакты, в сфере спорта уделяется двухстороннее внимание повышению уровня мастерства и тактической подготовленности спортсменов, в сфере межнациональной политики продолжается укрепление культурно-гуманитарных связей.

Новый документ, сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области, продляет, расширяет и уточняет сотрудничество на ближайшие два года.

«Мы договорились, что действующее соглашение нужно обновить. Теперь будет дано двустороннее поручение, чтобы дополнительно была разработана «дорожная карта» по всем направлениям сотрудничества. Особое внимание нужно уделить экономике. Но у нас много общего и в социальной сфере – системе здравоохранения, образования и, конечно, в области туризма. Я думаю, при более детальной проработке всех этих направлений мы сможем увеличить товарооборот между нашими областями. Будут крепнуть и дружеские связи, обе стороны от этого только выиграют. Убежеден, что это будет дополнительный виток в области сотрудничества между Акмолинской и Курганской областями», – сказал Алексей Кокорин.

По мнении Акима Малика Мурзалина, есть и другие направления сотрудничества, которые нужно активно развивать.

«В ходе беседы мы уделили большое внимание развитию взаимодейтвия в сфере туризма. Акмолинская область является туристическим центром. Мы очень внимательно относимся к туристам из России. Порядка 30% туристов, которые посещают наши крупнейшие курорты, являются российскими гражданами, особенно из таких приграничных регионов, как Курган, Тюмень и Омск. Мы будем очень рады видеть курганских соседей в нашей области», – пригласил Аким Малик Мурзалин.

Отметим, что в рамках сотрудничества стороны планируют регулярно обмениваться информацией о масштабных мероприятиях, которые будут интересны регионам, а также сведениями о производимой продукции. Также стороны намерены помогать друг другу в деле привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, сотрудничать в сфере защиты населения, ЖКХ, здравоохранении, обмениваться опытом в градостроительной сфере, расширять поставки в деревообрабатывающей отрасли.

К слову

Зауралье и Республику Казахстан около десяти лет связывает тесное сотрудничество, действуют четыре соглашения: с Акиматами города Астаны, Костанайской области, Акмолинской области и Северо-Казахстанской области.

Внешнеторговый оборот Зауралья за прошедшие полгода в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 55%, при этом объем экспорта увеличился на 43%. Наш регион поставляет в Казахстан машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары, изделия из металла и древесину.

Что касается сотрудничества в гуманитарной сфере, то в прошлом году обе стороны организовали 20 совместных мероприятий. В их числе международная выставка «Тюркские мотивы», в рамках которой экспонировались предметы из Национального музея Республики Казахстан, Петропавловского колледжа искусств и экспонаты из фондов Курганского областного художественного музея. Еще одно масштабное совместное событие – Международный молодежный фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке» в рамках Областного молодежного образовательного форума «Зауралье-2017». Он прошел с 28 апреля по 2 июня этого года в Щучанском районе.

Курган, Марианна Шведова

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