Зауралец расстрелял семью из-за сигарет

Житель Курганской области обвиняется в совершении тройного убийства. Жертами 40-летнего зауральца стали члены одной семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 2017 года обвиняемый приехал к дому ранее знакомой ему семьи потерпевших в город Петухово. Там он планировал купить сигареты, которые после собирался перепродать.

Совместно с хозяином он загрузил в свой автомобиль более 1000 блоков сигарет. Однако рассчитаться за товар решил своеобразно: достав огнестрельное оружие, он произвел не менее трех выстрелов в голову мужчины, от чего последний скончался на месте происшествия. Далее, вооружившись неустановленным следствием колюще-режущим предметом, обвиняемый убил тещу и супругу потерпевшего, находящихся на тот момент в доме.

После, по версии следствия, мужчина обыскал дом и похитил найденные там 400 000 рублей. Совершив преступления, злоумышленник скрылся. Украденные и полученные от продажи сигарет деньги он использовал по собственному усмотрению. Примерный причиненный ущерб потерпевшим оценен в сумму более 1 млн рублей.

Мужчину вскоре задержали в Тюменской области. На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщают в СУ СКР по региону, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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