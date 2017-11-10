Курганец, пытавшийся обмануть страховую компанию, окажется на скамье подсудимых

В Кургане местному жителю предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере автострахования. Мужчина пытался получить деньги со страховой компании за повреждения авто, полученные два года назад. не получилось.

Как сообщают в СУ СКР по региону, в ходе следствия было установлено, что в декабре 2015 года мужчина купил битый в ДТП автомобиль «Вольво» по заниженной цене. Спустя время он сам попал в аварию. Намереваясь получить страховую выплату, значительно превышающую стоимость автомобиля, обвиняемый выдал ранее полученные механические повреждения за «свежие». Для этого после оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД, гражданин обратился в страховую организацию, предоставив все необходимые документы для получения выплаты.

Но, как показала проведенная экспертиза, механические повреждения, причиненные автомобилю «Вольво», не соответствуют механизму зарегистрированного сотрудниками Госавтоинспекции ДТП.

Установлено, что курганец пытался обманным путем получить на ремонт автомобиля более 300 тысяч рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до 4 месяцев лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.11.17

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