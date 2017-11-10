Несовершеннолетний зауралец стал фигурантом дела об экстремизме

В Курганской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Юноша обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности.

Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, 3 ноября 2017 года несовершеннолетний, используя аэрозольный баллончик с краской черного цвета, нанес на фасадах ряда зданий в городе Щучье надписи, содержащие признаки унижения национального достоинства, выражающиеся «в употреблении оскорбительного этнического наименования представителей кавказских и среднеазиатских этнических общностей, с употреблением нецензурной лексики, имеющей оскорбительный характер».

Подросток уже допрошен в качестве подозреваемого, вину в совершении данного преступления признал полностью.

Кроме того, по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Курган, Марианна Шведова

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