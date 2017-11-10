В Кургане презентовали новую книгу для детей

Вышла десятая книга из серии «Детям о Кургане», которая издается в рамках муниципальной программы «Любимый город». Презентация нового выпуска, посвященного событиям, которые произошли в Кургане ровно 100 лет назад, состоялась сегодня в детской библиотеке им. Н. Островского. Книга носит название «В вихре революции».

«Я рад, что проект «Детям о Кургане» продолжает жить, развиваться, рассказывать подрастающему поколению историю родного города. За прошедшие пять лет вот уже десятое, юбилейное издание увидело свет. Оно рассказывает о непростых событиях в жизни нашей страны и города Кургана. Ровно сто лет прошло с февральской и октябрьской революций глава города Сергей Руденко, обращаясь к гостям презентации.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, первая книга проекта – «Легенда о Царевом Кургане. Слобода Царёво Городище» – была издана в 2012 году. Затем вышли книги о декабристах, курганских купцах и промышленниках, о быте, культуре и обычаях горожан и другие. Книга «В вихре революции» вышла в год столетия революции. Какие события происходили в России и в Кургане 100 лет назад, кто был её идейным вдохновителем, и какие здания города являются хранителями этой истории – обо всём этом на презентации юным читателям рассказали сотрудники библиотеки им. Н. Островского.

В рамках презентации ребята также могли познакомиться с людьми, благодаря которым издание книги стало возможным – с руководителями рабочей группы по реализации муниципальной целевой программы «Любимый город», председателем которой является Глава Кургана Сергей Руденко, а его заместителем – депутат Курганской городской Думы, директор МБУК «Центральная библиотечная система города Кургана Людмила Дорофеева; с иллюстратором книги Еленой Антоновой, а также с директором Курганской городской типографии, где было напечатано издание, Вадимом Марениным.

В завершение мероприятия каждый юный читатель получил в подарок книгу на память.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.11.17

Несовершеннолетний зауралец стал фигурантом дела об экстремизме. / Курганец, пытавшийся обмануть страховую компанию, окажется на скамье подсудимых. / Зауралец расстрелял семью из-за сигарет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»