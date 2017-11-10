В Кургане будут бороться с расклейщиками объявлений

Участники рабочей группы по реализации программы «Любимый город» озаботились обликом Кургана, который портит «работа» расклейщиков объявлений и рекламы. С ними решено бороться штрафами.

Как подчеркнул заместитель руководителя администрации Кургана, директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин, сложность заключается в том, что поймать нелегальных распространителей рекламы непросто.

При этом за расклейку предусмотрена ответственность: в соответствии со статьей 11 Закона Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» запрещается размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально отведенных для этих целей органами местного самоуправления.

По словам Нелюбина, в отношении недобросовестных физических и юридических лиц применяются меры административного воздействия за нарушение Правил благоустройства территории города Кургана. Так, в текущем году были выявлены случаи размещения в непредусмотренных для этого местах плакатов о гастролях артистов, о продаже товаров и оказании услуг с указанием контактных телефонов. Сделанные фотоматериалы были направлены в УМВД России по городу Кургану для проведения установления лиц, в интересах которых размещены данные объявления. Ко всем нарушителям применены меры административного воздействия, наложены штрафы.

Отмечалось, что среди расклейщиков объявлений зачастую встречаются подростки. Для них – это способ заработать карманные деньги. Однако не все юные курганцы знают, что за размещение рекламы в непредназначенных для этого местах им по закону грозит ответственность.

Координаторы «Любимого города» сошлись во мнении, что необходимо организовать разъяснительную работу с подрастающим поколением, рассказать школьникам о штрафах за такого рода правонарушения, а также донести информацию о том, где можно легально размещать объявления и афиши мероприятий.

Курган, Марианна Шведова

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