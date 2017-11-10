«Драйверы в аграрном секторе». Моисеев отметил вклад Зауралья в результаты уборочной кампании

Сегодня в Курганскую область с рабочим визитом прибыл заместитель Полномочного Президента РФ в УФО Александр Моисеев. Одним из главных пунктов повестки его пребывания в регионе стало проведение Совета по экономической политике, в котором приняли участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин, руководители ведомств, отвечающих за АПК регионов округа, крупнейшие сельхозтоваропроизводители УФО, главы муниципальных образований Зауралья.

В качестве тем обсуждения были обозначены подведение итогов уборочной кампании 2017 года и механизмы поддержки научно-технического развития агропромышленного комплекса Уральского федерального округа.

Как отметил в своем вступительном слове заместитель Полпреда Президента, по округу собран рекордный урожай – более 7 млн тонн зерна, общероссийский показатель – 130 тонн.

По уборке бобовых и зернобобовых в окружной результат самый большой вклад внесли Курганская и Челябинские области.

«В Курганской и Челябинской областях урожай вырос в 1,5 раза. Это те наши «драйверы» в аграрном секторе. Большое спасибо и руководителям областей, и аграриям за это», – отметил Моисеев, добавив, однако, что останавливаться и «успокаиваться» на достигнутых результатах нельзя.

Место проведение заседания Совета было выбрано неслучайно: сегодня исполняется 122 года со дня рождения знаменитого зауральского хлебороба Т.С. Мальцева (в торжественных мероприятиях в честь этой памятной даты Александр Моисеев также принял участие).

Велика и роль Полпредства в решении актуальных вопросов агропромышленного комплекса. Так, говоря о совместной работе с Минсельхозом РФ, Александр Моисеев рассказал о ее предварительных итогах.

«Мы добились принятия положительных решений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку отрасли, повторно рассмотрели вопрос об уровне софинансирования расходных обязательств субъектов из федерального бюджета на реализацию госпрограмм, – отметил заместитель Полпреда Президента РФ в УФО. – Мы добились положительных решений в отношении наших предложений в части механизмов наращивания поголовья крупного рогатого скота и увеличения объемов производства молока, и, безусловно, сегодня в стадии решения, близок к исходному рубежу находится вопрос установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Не расслабляемся

Вторым слово взял губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Говоря о теме заседания, он отметил, что все рассматриваемые вопросы актуальны для Зауралья, так как агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики региона, в сельской местности проживают 38% жителей.

И АПК области не стоит на месте, в нем, благодаря, в том числе, господдержке, происходят положительные изменения.

«В этом году производство продукции сельского хозяйства составляет в сопоставимой оценке 104,2% к уровню прошлого года, пищевых продуктов – 101,5%. Продолжается техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса. В текущем году инвестиции оцениваются в объеме свыше 2 млрд рублей, реализуется более 30 проектов, наиболее масштабный из них – строительство тепличного комплекса площадью 12,5 гектаров», – перечислил Алексей Кокорин. Также он отметил большую значимость в развитии агропрома региона запуск нового завода по производству растительных масел мощностью 18 тысяч тонн в год, который был открыт в начале этой недели, и другие проекты.

Рост по всем показателям

С итогами уборочной кампании 2017 года участников заседания познакомил первый заместитель губернатора области – директор департамента АПК Сергей Пугин.

Он рассказал, что в Зауралье намолочено 2238 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 14% больше, чем в 2016 году. На 17,4% больше собрано картофеля (свыше 300 тонн), овощей – более 160 тысяч тонн (103,3% к 2016 году), семян масличных культур – 83 тысячи тонн (годовой рост – 37%).

Главной проблемой, омрачающей радость аграриев по поводу хорошего урожая, Сергей Пугин назвал снижение цены на зерно. Одна из причин тому – более поздний, чем в центральной России, обмолот.

«И те тенденции, которые зарождаются там, приходят к нам, уже накопившись», – подчеркнул Пугин.

Что касается будущего собранного зерна, то, по словам директора департамента АПК региона, зауральские сельхозтоваропроизводители расширили мощности по хранению зерна у себя в хозяйствах. Еще одним подспорьем стало Постановление Правительства РФ по субсидированию железнодорожных перевозок в экспортных направлениях.

«Квота Курганской области по Постановлению определена в 320 тысяч тонн и срок по вывозу достаточной хороший – до конца июня 2018 года. Мы составили приблизительные графики и географию поставок», – добавил Сергей Пугин.

Есть идеи

Докладывал замгубернатора и по второму вопросу заседания – состоянию аграрной науки. Как отметил Сергей Пугин, этим направлением в регионе занимаются ученые крупнейших сельскохозяйственных предприятий, а также ФГБНУ «Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева. На деятельности сельхозакадемии он остановился подробно.

В частности, рассказал Сергей Пугин, в КГСХА разработана программа развития, ядром которой являются именно научные разработки для АПК. В их числе – разработка нового удобрения на основе местного органического сапропеля, то есть озерного ила («А озер у нас много», – подчеркнул докладчик), работу по созданию высокопродуктивных гусей Губернаторской и сохранению Шадринской пород, создание селекционно-генетического центра по картофелю и ряд других.

Тем не менее, напомнил Пугин, академия находится в непростом финансовом положении и без поддержки из федерального центра реализовать «прорывную программу» не сможет.

Надежда на лучшее

В ходе заседания Совета по экономической политике выступили руководители ведомств и департаментов, отвечающих за агропромышленных комплекс, всех регионов УФО. Каждый из них рассказал об итогах уборочной кампании, состоянии научно-исследовательской деятельности в АПК, а также обозначил проблемы, с которыми на практике сталкиваются аграрии.

Заместитель Полпреда Президента в УФО Александр Моисеев заверил: все предложения будут рассмотрены. Но не преминул напомнить, что эмоции – эмоциями, а в Минсельхозе в первую очередь рассматривают грамотно просчитанные и экономически обоснованные предложения.

«Каждое предложение каждого субъекта в обязательном порядке будет рассмотрено. Сегодняшние предложения, в основном, связаны с мерами господдержки на федеральном уровне. Мы их обобщим, подготовим письмо от имени Полномочного представителя Президента, либо в адрес Министра сельского хозяйства, либо в адрес заместителя Председателя Правительства, который курирует это направление. Несвязные кредиты, меры, направленные на развитие молочного направления и другие, – нам важно, чтобы они были оценены, и на них государство заложило средства в федеральном бюджете. Сегодня в Госдуме идет работа над федеральным бюджетом, надо успеть в этот проект документа включиться», – резюмировал по итогам обсуждения Моисеев.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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