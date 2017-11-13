Руководство Зауралья и «Ростеха» определили будущее КМЗ

Курганский машиностроительный завод в самое ближайшее время войдет в состав госкорпорации «Ростех». Оценить производственный и кадровый потенциал предприятия, а также определить перспективы его развития на месте в конце минувшей недели решили руководство государственной корпорации, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие заинтересованные в успешном будущем заводе стороны. 10 ноября в Кургане прошла серия мероприятий, посвященных КМЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов встретился с губернатором Алексеем Кокориным. После Абрамов вместе с заместителем Председателя «Внешэкономбанка» Петром Золотаревым, генеральным директором ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Альбертом Баковым и заместителем главы региона – директором Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александром Константиновым посетили КМЗ. Делегация оценила сборочно-сдаточное производство, а также выставку, на которой предприятие представило образцы боевых машин пехоты «Курганец-25», МП «Драгун», бронетранспортеры и образцы гражданской техники.

Потенциал высок

Как подчеркнул по итогам визита на предприятие заместитель Председателя «Внешэкономбанка» Петр Золотарев, в настоящее время принято принципиальное решение осуществить организованное оздоровление, чтобы избавиться от накопившегося долга.

«Приняты фундаментальные решения об операционном контроле корпорации «Ростех». Мы оказываем им всяческое содействие. У нас существует рабочая группа в министерстве промышленности и торговли РФ. Наблюдательным советом «Внешэкономбанка» принято решение о выделение финансовых ресурсов, чтобы поддерживать в переходный период работоспособность предприятия. Стоит задача сохранить производственный потенциал и трудовые коллективы», – подчеркнул Золотарев.

Представитель «Ростеха» Сергей Абрамов отметил, что работа по передаче предприятий Концерна «Тракторные заводы» «Ростеху» будет организована в рамках соответствующих поручений Президента РФ и Председателя Правительства России:

«Наша задача – обеспечить плавный переход, выполнение государственных контрактов. Мы лично знакомимся с производством, трудовыми коллективами. Непосредственно Курганмашзавод мы знаем хорошо. Мы понимаем загрузку до 2027 года с учетом проекта программы вооружения, понимаем, какие уже сегодня будут организованы новые направления в рамках работы по уже существующей номенклатуре, так и по номенклатуре новых видов вооружения, военной техники. Мы высоко ценим технический и кадровый потенциал предприятия и, естественно, именно этот потенциал будет являться основой нашей совместной успешной работы», – сообщил Абрамов.

Говоря о проведенных переговорах с Алексеем Кокориным, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» подчеркнул: «С губернатором в первую очередь мы договорились об эффективном рабочем взаимодействии. Мы совместно будем решать вопросы, которые накопились за эти долгие годы, в том числе и в работе с естественными монополиями».

Банкротство как способ оздоровления

Как сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья, до конца месяца все процедуры, связанные с переходом предприятия в управление «Ростеха», будут проведены. До конца года – утвердят и запустят в действие план и дорожную карту по оздоровлению и дальнейшему развитию КМЗ, которые позволят существенно увеличить, в том числе, эффективность производственных процессов.

По мнению генерального директора концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова, передача КМЗ госкорпорации «Ростех» положительно отразится на дальнейшем развитии предприятия. При этом, сообщил Баков, процедура финансового оздоровления и списания долга может быть проведена через запуск процедуры банкротства. «Таким образом, государство облегчает работу заводу, снимая с него чудовищную долговую нагрузку», – добавил гендиректор «Тракторных заводов».

Не останется в стороне и руководство Зауралья.

«Я являюсь членом рабочей группы по развитию КМЗ и оздоровлению процесса на данном предприятии. Со стороны региона, конечно, потребуется участие, в первую очередь в продвижении гражданской продукции, выпуск которой будет организован на предприятии, взаимодействии с общественностью. Надеемся на конструктивный диалог и взаимодействие», – прояснил позицию заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

О сотрудниках позаботятся

Как подчеркнул по итогам встречи с заместителем Председателя «Внешэкономбанка» Петром Золотаревым, индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергеем Абрамовым и Генеральным директором ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Альбертом Баковым губернатор Алексей Кокорин, взаимопонимание достигнуто. Задержек заработной платы и сокращения работников не планируется. Завод не изменит свой профиль – производство военной техники. Более того, он обеспечен заказами до 2027 года.

«Составлена долгосрочная дорожная карта по финансовому оздоровлению ОАО «Курганмашзавод». Сразу хочу сказать: никакого сокращения работающих на данном предприятии не предвидится. И самое основное то, что заработная плата выплачиваться будет своевременно, в полном объеме. Гособоронзаказом ОАО «Курганмашзавод» будет обеспечен до 2027 года, фактически на 10 лет. Его нужно выполнять, данное предприятие находилось и будет находиться на территории Курганской области, и в полном объеме выполнять прямое предназначение. Выпускать ту бронетехнику, которая есть, то есть БМП. Такая договоренность и с руководством ВЭБа, и с руководством «Ростеха» достигнута. Есть полная заинтересованность и у ВЭБа по финансированию, потому что они являются основными кредиторами данного предприятия. Я думаю, что такое совместное понимание в решении данного вопроса в ближайшее время снимет ту социальную напряженность, которая есть среди работающих и среди ветеранов данного предприятия», – прокомментировал итоги встречи Алексей Кокорин.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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