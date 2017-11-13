В Зауралье изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и табака

Зауральские полицейские устроили серию проверок в магазинах и на складах, среди частных лиц, выискивая контрафактный алкоголь. За восемь дней полицейскими было проведено более тысячи проверок, изъято 10534 единицы алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. В результате возбуждено шесть уголовных дел, составлено 138 протоколов об административных правонарушениях.

Одним из самых «урожайных» днем стало 27 октября, когда в Далматовском районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у жителя района обнаружены и изъяты из незаконного оборота около 3000 единиц немаркированной алкогольной продукции, и 3920 пачек немаркированных табачных изделий различного наименования. ПВ отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Кургане также были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых выявлен факт оборота немаркированной алкогольной продукции. Полицейскими из незаконного оборота изъято более тысячи единиц немаркированной алкогольной продукции. По данному факту следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по части. 4 статьи 327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Курган, Марианна Шведова

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