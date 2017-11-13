Глава Зауралья поздравил полицейских с профессиональным праздником

В пятницу, 10 ноября, губернатор Курганской области Алексей Кокорин поздравил зауральских сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Торжество, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, прошло в Курганской областной филармонии.

«За свою историю органы внутренних дел переживали разные времена, менялись названия. Но неизменными оставались те славные традиции, которые были заложены ветеранами: святость долга служения Отечеству, верность данной присяге. Я убежден, что нынешнее поколение обязательно все эти добрые традиции будет чтить и преумножать. Огромное вам спасибо за то, что вы порой не щадя своего здоровья и жизни, защищаете наших граждан. Но нам есть еще, над чем работать», – отметил, обращаясь к собравшимся в зале сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей, ветеранам, глава региона.

Начальник регионального управления УМВД России по Курганской области Олег Ильиных подчеркнул, что и в прошлом, и в этом году удельный вес раскрытых преступлений в Зауралье выше, чем в других субъектах Уральского федерального округа.

За личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью Алексей Кокорин вручил сотрудникам правоохранительных органов Зауралья Благодарственные письма губернатора.

Также с праздником правоохранителей поздравили и поблагодарили за преданность профессии председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов и главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.11.17

В Зауралье изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и табака. / Руководство Зауралья и «Ростеха» определили будущее КМЗ. / «Драйверы в аграрном секторе». Моисеев отметил вклад Зауралья в результаты уборочной кампании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»