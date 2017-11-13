В Зауралье пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню слепого человека

В Курганской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню слепого человека. Так, сегодня в областном госпитале для ветеранов войн прошел День открытых дверей «Узнай свое внутриглазное давление».

С 15-00 до 16-00 здесь же пройдет открытое занятие «Школы здоровья» для больных глаукомой и всех желающих с факторами риска развития этого заболевания.

Следующая акция запланирована на субботу, 18 ноября. В госпитале состоится День специалиста, на котором офтальмологи Зауралья обсудят профессиональные вопросы.

Кроме того, сообщают в пресс-службе главы региона, в рамках акции во всех медицинских организациях области, подведомственных Департаменту здравоохранения, будут распространены информационные материалы. Жители Зауралья смогут получить памятку по оказанию первой помощи при остром приступе глаукомы, листовку по оказанию первой помощи при травме глаза, памятку «Глаукому под контроль!».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.11.17

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