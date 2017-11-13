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Указы Президента будут выполнены. Губернатор Зауралья поставил задачи перед главами городов

Указы Президента будут выполнены. Губернатор Зауралья поставил задачи перед главами городов

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов и глава Шадринска Людмила Новикова доложили губернатору Курганской области о выполнении Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Речь идет о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Напомним, согласно Указу Президента, к 2018 году доля граждан, которые пользуются такими услугами, должна составлять не менее 70%.

В настоящее время в Кургане в общей сложности оказывается 38 муниципальных услуг, 25 из них – в электронном виде. Создано пять центров регистрации граждан на портале госуслуг, в которых курганцы могут подтвердить личность или восстановить учетную запись. Также в местах предоставления муниципальных услуг можно заполнить заявление на регистрацию, подтвердить или восстановить учетную запись.

На базе библиотеки имени В. Маяковского для пожилых граждан проходят курсы компьютерной грамотности. В восьми библиотеках Кургана организованы Центры общественного доступа к информации, где горожане могут бесплатно зарегистрироваться на портале госуслуг.

Как было отмечено на совещании у губернатора региона, всего на портале госуслуг зарегистрировано 108 тысяч курганцев, это 41% граждан в возрасте от 14 до 84 лет.

Как доложила глава города Людмила Новикова, в Шадринске число зарегистрированных граждан на портале госуслуг значительно меньше, чем в областном центре.

На базе администрации Шадринска создан Центр регистрации граждан на портале госуслуг. Но этой возможностью пользуются немногие. По мнению специалистов, это связано с доступностью очного приема, популярностью работы многофункциональных центров.

Алексей Кокорин предложил администрации Шадринска использовать опыт курганских коллег и активизировать это направление.

«Указы Президента мы обязаны выполнить и достичь тех показателей, которые прогнозируются по 2018 году», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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