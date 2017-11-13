В 2017 году Зауралье получит порядка 2,3 млн рублей субсидий

Освоить до конца года все выделяемые средства – такую задачу сегодня, 13 ноября, поставили перед получателями федеральных субсидий (органами исполнительной власти и местного самоуправления) на аппаратном совещании у губернатора области.

Главной темой заседания стало исполнения в текущем году Поручения Президента РФ от 4 февраля 2015 года по достижению целевых показателей соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий.

Как сообщила заместитель губернатора – начальник Финансового управления области Елена Лукашук, работа в этом направлении осуществляется в рамках утвержденного главой региона плана, содержащего мероприятия, сроки их реализации и ответственных исполнителей.

Так, в 2017 году правительством области заключено 37 соглашений, предусматривающие предоставление бюджету Зауралья 33 видов субсидий, по которым нужно достичь 119 целевых показателей.

Всего в 2017 году предусмотрено субсидий из федерального бюджета (с учетом остатков прошлых лет) в объеме 2 млн 382 тысячи рублей, из которых за январь-сентябрь 2017 года выделено 1 млн 811 тысяч рублей, освоено – 1 млн 581 тысяча рублей.

Как показывает анализ за девять месяцев года, по ряду направлений нужно усилить работу. В частности, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях план на год составляет 112,4 млн рублей, освоено на начало ноября – 97,4 млн. рублей. Елена Лукашук перечислила еще ряд направлений, и отметила, что областные средства на софинансирование проектов перечисляются своевременно, поэтому до конца года план необходимо выполнить.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.11.17

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