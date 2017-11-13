В Кургане во дворе дома найдено тело мужчины

В Кургане проводится доследственная проверка по факту смерти 27-летнего мужчины, тело которого было обнаружено сегодня во дворе дома №79 по ул. Чернореченской.
Как сообщают в СУ СКР по региону, по предварительным данным, мужчину обнаружила его супруга. Она же вызвала сотрудников «скорой помощи» и полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
К настоящему времени следователем проведен тщательный осмотр места происшествия, опрошены родственники мужчины. Для установления причин и обстоятельств произошедшего тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, изъят сотовый телефон потерпевшего, устанавливаются очевидцы.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 13.11.17
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