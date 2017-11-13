Курганца, напавшего на полицейского, приговорили к условному сроку

В Кургане вынесен приговор в отношении 30-летнего Федора Акимова. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в оскорблении представителя власти. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в СУ СКР по Курганской области, в суде было доказано, что в начале августа 2017 года наряд ДПС прибыл во двор одного из домов по улице Куйбышева в Кургане. Местные жители сообщили, что их сосед, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается завести свой автомобиль.

В ходе личного досмотра Акимов применил насилие в отношении сотрудника полиции, а также высказал в грубой неприличной форме в адрес представителей власти оскорбительные слова и выражения нецензурной брани. В ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений мужчина признал полностью.

Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Курган, Марианна Шведова

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