Орнитологи просят курганцев не кормить уток в ЦПКиО

Курганцы активно просят Департамент природных ресурсов региона спасти «уток» в ЦПКиО. С наступлением холодов в Центральном парке культуры и отдыха их стало слишком много, и улетать на юг птицы не спешат.

Как рассказывают в Департаменте, эта тенденция сохраняется уже не первый год. Зимой курганские орнитологи отмечают скопление крякв обычно в двух местах: на реке Битевка и у плотины на Тоболе, расположенной примерно в 2 км восточнее ЦПКиО. Даже в периоды, когда Битевка полностью замерзает, птицы не покидают реку и ежедневно собираются на заснеженном льду в ожидании подкормки. При появлении человека с пакетом измельченного хлеба в руках они массово выбираются на берег, где безбоязненно кормятся наперебой с голубями. В утренние и вечерние часы заметны перемещения уток от плотины к парку и обратно (по-видимому, часть из них ночует на Битевке, укрываясь в зарослях, предполагают специалисты).

При этом Союз охраны птиц России настоятельно просит не кормить уток. Потому что с наступлением морозов птицы, привыкшие к регулярной кормежке, просто не улетают в места зимовки. По мнению орнитолога Уральского федерального университета Александра Хлопотова, утки сидят на пруду и ждут, когда им принесут очередную булку хлеба. «Но когда на улице -30 градусов делать это не так много желающих. В результате утки просто гибнут», – сетует эксперт.

Более того, утке необходима растительная пища, а мучная заполняет желудок, дает ощущение сытости, но от нее больше вреда, говорит ветеринарный врач Екатеринбургского зоопарка Анна Бизюрева. «Если давать хлеб в большом количестве, у птиц забиваются зоб и желудок. Происходит закупорка, которая может вызвать заболевание желудочно-кишечного тракта и дисбактериоз», – предупреждает врач.

Добавим, что каждый год, в январе, Союз охраны птиц России организует учеты водоплавающих птиц, которые остались зимовать в городе.

«Оседлая группировка уток Кургана насчитывает порядка 250 особей, – рассказывает координатор мероприятия, заведующий отделом природы Областного краеведческого музея, орнитолог Игорь Бологов. – Постоянное наличие открытой воды и обильной подкормки не вызывают опасений за судьбу зимующих птиц. В связи с ограниченным количеством незамерзающих участков и их небольшим трофическим потенциалом существенного увеличения численности кряквы на зимних водоемах города в ближайшие годы не прогнозируется».

Курган, Марианна Шведова

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