Заболеваемость ОРВИ в Кургане ниже порога на 8,9%

На прошлой неделе в Курганской области зарегистрирован 3401 случай ОРВИ. Заболеваемость находится ниже порогового уровня на 11,5%. В Управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболеваемость ниже порога во всех возрастных группах.
По области доля учащихся среди обратившихся за медицинской помощью составляет 21,9%. По Кургану зарегистрировано 1745 случаев ОРВИ, заболеваемость на 8,9% ниже эпидемического порога. Доля учащихся среди заболевших по городу – 18,2%.
Вирусов гриппа пока не выявлено, зафиксирована циркуляция вирусов не гриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп 1 типа.
Закрытий детских образовательных учреждений по причине заболеваемости ОРВИ в Курганской области нет.
В настоящее время в Курганской области всего привиты против гриппа 357870 человек, что составляет 41,9 % от населения Курганской области. Вакцинировано детей – 121890 человек; – взрослых – 235980 человек, в том числе – 1110 беременных женщин и более 1500 призывников на военную службу. За счет средств работодателя и собственных средств граждан в Зауралье привито от гриппа 24870 человек.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 14.11.17
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