В Зауралье существенно снизилось число преступлений, совершенных подростками

За 2016 – 2017 годы в Зауралье на 20% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось и число подростков, повторно переступивших закон. Во многом этому способствовала реализация программы «Завтра начинается сегодня», действующая в регионе.

Как рассказала в ходе аппаратного совещания у губернатора начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина, на профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализацию и реабилитацию подростков, находящихся в конфликте с законом, из регионального бюджета направлено 36 млн рублей. Еще более 12 млн рублей направил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем финансирования программы на два года составил более 48 млн рублей.

Благодаря программе «Завтра начинается сегодня» в регионе внедрены современные социальные технологии: «Плечом к плечу», «7 – Я». Также организовано межведомственное сопровождение несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях закрытого типа, посредством арт-терапевтических программ. Работают кабинеты социально-психологической диагностики, психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы столярные и швейные трудовые мастерские, музыкальные студии, студии парикмахерского искусства и швейного дела. В 2017 году предусмотрено создание фотостудий и студий историко-краеведческого дела.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в настоящее время в регионе разработан проект комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на 2018-2019 годы. Он стал победителем в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Курган, Марианна Шведова

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