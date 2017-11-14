«Курганское лесничество» оштрафовали за внеплановую проверку предпринимателя

В Кургане прокуратура встала на защиту предприятия, которое внепланово проверили сотрудники ГКУ «Курганское лесничество». Мастер леса по собственной воле и без согласования с прокуратурой, что противоречит закону, решил проверить деятельность одного из хозяйствующих субъектов Кетовского района.

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры региона, кроме того, сотрудник госучреждения не уведомил и само проверяемое предприятие, почему при проверке его представитель не присутствовал, что повлекло грубое нарушение прав юридического лица.

За несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), должностное лицо ГКУ «Курганское лесничество» по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.11.17

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