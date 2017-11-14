Глава Зауралья: «Убыточных предприятий быть не должно»

До конца года в консолидированный бюджет Курганской области поступит порядка 150 млн рублей доходов от использования имущества и земельных ресурсов региона. Об этом накануне на аппаратном совещании у губернатора сообщил директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Михаил Герштанский на аппаратном совещании.

По его словам, в настоящее время в бюджет поступило уже 136 млн рублей.

Как рассказал Герштанский, в Курганской области реализуется государственная программа «Управление имущественными и земельными ресурсами». Она действует на протяжении двух лет и завершается в этом году.

По мнению губернатора Зауралья, одним из важнейших направлений работы по управлению имуществом должно стать повышение эффективности работы государственных предприятий и получение прибыли от их приватизации. При этом они должны быть безубыточны.

«Областному департаменту имущественных и земельных отношений, учредителям и всем тем ведомствам, которые курируют те или иные направления в работе акционерных обществ и государственных предприятий, нужно усилить совместную работу. Убыточных предприятий быть не должно. Если они заранее неэффективны, должны быть способы их субсидирования. Или данные предприятия должны быть просто реорганизованы или ликвидированы, если они не справляются с обязанностями», – цитируют слова губернатора в его пресс-службе.

Кроме того, рассказал Герштанский, в Курганской области продолжается работа по обеспечению подачи заявлений о регистрации прав и кадастровом учете в электронном виде. Всего сейчас подано около десяти тысяч таких заявлений.

Совместно с Росреестром в Зауралье активизирована работа по активизации муниципального земельного контроля. Сейчас в регионе идет работа по установлению границ муниципальных образований для более рационального использования земель. Это связано с поручениями Президента России и объединением муниципалитетов, отмечает источник.

«Я считаю, что нужно активизировать работу по повышению эффективности использования имущества и земельных участков, кроме того – по установлению границ муниципальных образований Курганской области. С органами местного самоуправления нужно отработать ряд направлений – земельный контроль и постановку на кадастровый учет земельных участков и недвижимого имущества в электронном виде», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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