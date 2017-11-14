Руководство зауральского завода задолжало сотрудникам 17 млн рублей

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной плате на признанном банкротом Шадринском заводе транспортного машиностроения. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, руководство предприятия уже неоднократно привлекалось к административной ответственности, прокуратура обращалась в суд за выдачей судебных приказов, проводила рабочие группы и приемы граждан в рамках мобильной приемной прокурора области. Одновременно с тем начальство завода необходимых мер к погашению долга не предпринимало.

По состоянию на начало октября ОАО «ШЗТМ» задолжало своим 186 работникам заработную плату на общую сумму более 17 млн. рублей.

По факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» 9 ноября следственный отдел по городу Шадринск СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело.

Ход расследования и его результаты находятся на контроле прокуратуры Курганской области

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.11.17

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