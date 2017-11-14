Администрация Кургана вновь попала в поле зрения прокуратуры

Бездействие администрации Кургана в части непринятия мер по ремонту дорог признано незаконным. Такое решение было принято в суде.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры региона, ранее в ходе проверок было установлено, что ряд улиц не соответствует стандартам и техническим нормам. Среди них – перекресток улиц Чернореченская – и Бурова-Петрова, проезжие части проспекта Голикова (мост через р.Черная), ул.Пушкина перед пересечением со Свердлова, перекрестка с круговым движением ул.Бурова-Петрова – ул. Дзержинского, ул. Ленина в районе дома № 26, ул. Гоголя перед пересечением с ул.Бурова-Петрова, на проезде вдоль дома № 6 в 6 микрорайоне, проспекта М.Голикова в районе эл.опоры № 74/23 и перед пересечением с проспектом Машиностроителей.

Как отмечают в надзорном ведомстве, несмотря на неоднократное внесение органами ГИБДД УМВД России по Кургану в адрес Департамента развития городского хозяйства администрации города предписаний об устранении имеющихся просадок с образованием колейности на дорожных покрытиях улиц города Кургана, муниципалитет требования удовлетворять не спешил.

По результатам проверки прокурор города направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации муниципалитета незаконным. Также прокурор потребовал возложить на руководство города обязанность провести работы по ремонту дорог. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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