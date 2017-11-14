В Зауралье продлили программу «Чистая вода»

В Курганской области принято Постановление, согласно которому госпрограмма

«Чистая вода», продлена до 2020 года. Напомним, цель программы – обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.

Мероприятия программы, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, включают расширение и реконструкцию очистных сооружений, установку автономных источников водоснабжения, а также бурение разведочных и эксплуатационных скважин за счет субсидирования из областного бюджета.

В текущем году в рамках программы «Чистая вода» на расширение и реконструкцию очистных сооружений города Шадринска, производительностью 30 тысяч кубометров воды в сутки из областного бюджета будет направлено 120 млн рублей. Более 2 млн рублей – на устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области.

Кроме того, добавляет источник, за счет перераспределения дополнительно выделены средства в размере 219,6 тысяч рублей на бурение разведочных и эксплуатационных скважин в селе Сумки Половинского района и р.п. Каргаполье – 831,4 тысяч рублей.

Общий лимит на эти цели из областного бюджета составляет 4,3 млн рублей. Средства распределены между девятью муниципальными образованиями на бурение 10 скважин. Средства также направлены в Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Лебяжьевский, Макушинский, Сафакулевский и Шумихинский районы.

Курган, Марианна Шведова

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