В Зауралье будут страховать жизнь и здоровье народных дружинников

В Курганской области планируют страховать жизнь и здоровье народных дружинников. Такое распоряжение накануне приняли члены регионального кабмина.

Как поясняют в пресс-службе правительства области, решение принято в связи с изменениями регионального закона «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской области».

По словам начальника управления специальных программ регионального правительства Николая Снеткова, закон определяет порядок личного страхования дружинников и их материального стимулирования во время охраны общественного порядка.

Например, страховать жизнь и здоровье народных дружинников планируется в случае их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, которые проводят полицейские. Выбирать страховщика смогут органы местного самоуправления после конкурсных процедур. Личное страхование будет осуществляться сроком на один календарный год.

Материальное стимулирование деятельности народных дружинников планируют осуществлять в форме денежного поощрения. Одним из снований для выплаты станет ходатайство командира добровольной народной дружины в правительство региона. Документ можно составлять, если дружинник оказал помощь в раскрытии преступления, поиске пропавших, организации охраны общественного порядка, оказании неотложной помощи пострадавшим и т.п.

Добавим, что в настоящее время в Зауралье действует 31 добровольная народная дружина. В их составе 176 человек. Совместно с полицейскими они приняли участие в 249 рейдах и иных специальных мероприятиях, а также помогли выявить 194 административных правонарушения.

Курган, Марианна Шведова

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