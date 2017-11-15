Три района Зауралья получат деньги на покупку автобусов для спортшкол

В Курганской области выделены средства на приобретение автобусов для спортивных школ. Деньги в сумме 4,5 млн рублей поступят в муниципальные бюджеты из областной казны.

Как сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья, соответствующее решение накануне приняли члены регионального кабмина.

По словам начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, субсидию получат те, кто подали соответствующие заявки. Это Кетовский, Частоозерский районы и город Шадринск. Им выделено по 1,5 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

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