Глава Зауралья: «Бюджет должен быть открытым и понятным»

Накануне, 14 ноября, в ходе заседания правительства Курганской области были внесены изменения в План мероприятий по сокращению государственного долга Курганской области и План мероприятий по росту доходов, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики.

Одной из неразрывных тем обсуждения стало рассмотрение бюджета региона. Как подчеркнул губернатор Алексей Кокорин, бюджет области должен быть открытым и понятным для всех также, как и меры, которые предпринимаются, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в регионе.

Говоря о мероприятиях, которые уже реализованы в рамках указанных Планов, в частности, о привлечении бюджетных кредитов с меньшей процентной ставкой взамен коммерческих, глава региона отметил:

«На самом деле работа проделана огромная. И то, что нам в этом году выделен бюджетный кредит в 2 млрд 800 млн рублей на возмещение коммерческих займов, – это большой шаг вперед. И то, что на следующий год увеличено субсидирование на два миллиарда, – тоже наши с вами деньги, которые, можно сказать, выстраданы, обеспечены доходами».

В пресс-службе главы региона добавляют, что, по словам Алексея Кокорина, в результате жесткой оптимизации расходов в этом году бюджет следующего года будет более сбалансированным, чем в предыдущие годы.

«Наконец-то те деньги, которые у нас в доходах будут обозначены, это не виртуальные деньги, это реальные деньги, которые позволят не наращивать «кредиторку» и так далее. Вот для чего все это делается. Конечно, нужно будет потерпеть, в течение первого полугодия, год. Достаточно сложно будет, но зато мы обеспечены в полном объеме рублем, подчеркиваю, не виртуальным. Это огромный шаг вперед», – резюмировал глава региона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.11.17

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