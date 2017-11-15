«Юнармия» в Зауралье укрепляет свои позиции

Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Сергей Палеев подписал соглашения о сотрудничестве с рядом ветеранских организаций. В частности, юнармейцы будут работать в сфере патриотического воспитания вместе с Курганским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство», организациями «Пограничники Зауралья», «Общество ветеранов группы Советских войск в Германии – Западной группы войск и групп войск Варшавского Договора».

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, инициатором разработки и подписания соглашений выступил полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Усманов.

Как отметил полпред губернатора, правительство региона уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

«Сегодняшний день ознаменовался рядом важных событий, которые, несомненно, пойдут на пользу Курганской области. Ряд общественных организаций ярко выраженной патриотической направленности, заключили между собой соглашения о совместной деятельности по воспитанию молодёжи и не только. Это то, что мы, ветераны, можем сделать для нашей Родины», – прокомментировал подписание документов Усманов.

Добавим, что в этот же день ветеранские организации также заключили соглашения о взаимном сотрудничестве друг с другом, обсудили планы совместной деятельности, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в ближайшее время.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.11.17

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