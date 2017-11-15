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  2. 15 Ноябрь 2017

Зауральской семье, потерявшей жилье после пожара, выделят помощь из резервного фонда

Зауральской семье, потерявшей жилье после пожара, выделят помощь из резервного фонда

Члены правительства Зауралья приняли решение о выделении средств из резервного фонда региона для оказания материальной помощи семье из Петухово, чье имущество серьезно пострадало во время пожара. Об этом было сказано накануне в ходе заседания кабмина области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погорельцы получат 50 тысяч рублей. По словам начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергея Кетова, материальную помощь ранее поручил направить губернатор Алексей Кокорин.

Как поясняют в пресс-службе губернатора области, это вторая семья, которая получит компенсацию областного резервного фонда за ущерб от пожара, который произошел 14 октября. Тогда в городе Петухово загорелся частный дом, где произошла трагедия – погибла девочка, а впоследствии и ее мать. Огонь перекинулся и на соседнее здание – дом семьи с двумя маленькими детьми. Пламя частично уничтожило его и надворные постройки, выгорели также два автомобиля. Члены этой семьи, к счастью, не пострадали.

Курган, Марианна Шведова

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