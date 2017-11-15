В Зауралье будут производить новые лекарства

Накануне, 14 ноября, на курганском предприятии ООО «Велфарм» началось производство лекарственных средств. Первые два наименования препарата были представлены губернатору Алексею Кокорину, который побывал на заводе.

Губернатор Алексей Кокорин, руководители областных департаментов, отвечающих за развитие промышленности и здравоохранения, руководители города, журналисты прошли в главный корпус, где расположены лаборатории. Также для гостей была проведена экскурсия по технологическим линиям, где в стерильных помещениях начался выпуск продукции. Процесс, отмечают в пресс-службе кабмина, полностью автоматизирован.

Кроме того, участники открытия лекарственной линии побывали на складе материалов и готовой продукции и будущем участке, где планируют разместить очень редкое в России производство препаратов – двухслойных таблеток (два действующих вещества). Он будет запущен летом следующего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производство началось с первых препаратов – анестетика и пипемидовой кислоты, применяемой в урологии.

«Мы заинтересованы в открытии новых производств, особенно такого высокотехнологичного, как ООО «Велфарм». Здесь будет высокий процент выработки на одного сотрудника, притом предприятие абсолютно социально ориентировано. Здесь приобретено уже семь квартир для своих работников. Это достойный пример для действующих предприятий, которые расположены на территории области и испытывают кадровый «голод» по ведущим специалистам», – прокомментировал событие Алексей Кокорин. К слову, новое предприятие является налоговым резидентом Кургана.

Как подчеркнул губернатор, завод открылся год назад, а сегодня производство уже налажено.

«Мною поставлена задача перед руководством системы здравоохранения области по возможности, не нарушая законодательства, добиться, чтобы весь ассортимент выпускаемой продукции присутствовал в аптечной системе Курганской области и, естественно, во всех лечебных учреждениях региона. На самом деле производство уникальное – современнейшая линия и новейшие технологии, все соответствует мировым стандартам. Убежден, что в перспективе предприятие будет выпускать продукцию не только на отечественный рынок, но и на зарубежный», – выразил уверенность губернатор.

Как рассказала председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова, в ближайших планах предприятия – сотрудничество с фармацевтическим заводом из Индии, который намерен воспользоваться мощностями ООО «Велфарм» для производства ряда препаратов, которые не может по техническим причинам изготовить у себя.

Известно, что до конца года завод запустит в производство около 20 препаратов, а к концу первого полугодия 2018 года – еще 40. Всего же тут планируют выпускать более 190 лекарственных средств, более 40 из которых относятся к импортозамещающим.

С учетом этого на основании соглашения Правительства Курганской области с Фондом развития промышленности России предприятию выделен льготный заём в 500 млн рублей, всего же будет вложено более одного миллиарда. Сейчас на заводе трудится 165 человек, в будущем штат увеличат до 400 рабочих мест.

Добавим, что производимые на заводе препараты предполагается продавать не только в России, но и в ближнем зарубежье.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.11.17

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