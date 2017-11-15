Курганцев ждет очередное отключение воды

Завтра, 16 ноября, жителей нескольких улиц Кургана ждет отключение воды. Это связано с врезкой водопровода диаметром 160 мм и протяженностью 160 метров на Карельцева,90а.

Как сообщают в пресс-службе «Водного союза», холодной воды не будет с 9.00 до 21.00.

Под отключение подпадают здания, расположенные по адресам:

– ул. Криволапова,7, 10, 13;

– ул. Карельцева,119, 90, 90к1;

– ул. 9-я Больничная,20, тп №87.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.11.17

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