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Четверг, 16 ноября 2017, 10:09 мск

Курган

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  2. 16 Ноябрь 2017

Подозрение на АЧС. В Кургане закрыли центральный рынок

Подозрение на АЧС. В Кургане закрыли центральный рынок

В Кургане на центрально городском рынке во время проведения лабораторного мониторинга возникло подозрение на поступление инфицированной вирусом АЧС свинины. Пробы были получены 14 ноября, окончательное заключение должны были получить спустя сутки.

Точной информации о том, подтвердилось подозрение экспертов или нет, на сайте муниципалитета не появилось. Тем не менее, накануне городские власти сообщили, что с 7 утра 15 ноября до 19 часов 17 ноября все торговые залы АО «Курганский центральный рынок» будут закрыты на проведение санитарной обработки.

Администрация города просит посетителей Центрального рынка и предпринимателей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Курган, Марианна Шведова

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