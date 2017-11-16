В Кургане открыта «приемная» для детей-сирот

Сегодня с 13 до 17 часов в Главном управлении социальной защиты населения будет работать Детская приемная. Это – комплекс мер по оказанию консультативной и практической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, а также их законным представителям.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, принимать граждан и отвечать на звонки будут сотрудники отдела опеки и попечительства. Задавать вопросы можно любые, в том числе, касающиеся жилищного вопроса.

Напомним, что Детская приемная в Кургане работает каждый первый и третий четверг каждого месяца. Он ведется по адреса: ул. Зорге, 39, кабинет 41. Телефоны для обращений в Кургане: (3522) 44-14-05, 44-14-15.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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