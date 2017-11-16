В субботу Курган и соседние поселки останутся без воды

С 00.00 часов до 09.00 часов 18 ноября в Кургане, включая микрорайоны Черемухово, Увал, Тополя, Восточный и Рябково, а также в поселке Юргамыш и в селе Кетово будет прекращена подача воды. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение необходимо для проведения работ по замене запорной арматуры на водоводе диаметром 1000 мм по улице Куртамышской.

К социальным объектам с круглосуточным пребыванием людей в микрорайонах, которые попадают под отключение, будет организован подвоз воды.

Выполнить работы по замене запорной арматуры и восстановить водоснабжение на город Курган планируется к 09.00 часам 18 ноября.

Жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды.

Курган, Марианна Шведова

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