В Зауралье наградят самых активных жителей с ОВЗ

5 декабря в Курганской областной филармонии подведут итоги областного фестиваля «Один плюс один», который в этом году проводится впервые. Это мероприятие – своего рода преемник конкурса «Преодоление» для граждан с ОВЗ. В гала-концерте нового конкурса на одной сцене выступят как инвалиды, так и те, кто не имеет ограничений в здоровье.

Главная его цель – создать инвалидам все условия для развития их творческих способностей, а также возможность организовать совместные творческие проекты с талантливыми сверстниками, не имеющими ограничений в здоровье, и продемонстрировать их жителям области.

Как отметила, открывая заседание оргкомитета конкурса, начальник Управления по социальной политике Елена Баева, число участников «Преодоления» росло год от года.

«И в этом году возникла необходимость сменить формат, что позволит значительно увеличить и географию, и состав участников. Поэтому в Курганской области впервые проходит фестиваль «Один плюс один». Он проводится в три этапа, первые два уже завершены. Третий этап – заключительный, это церемония награждения участников и праздничный концерт, в котором мы увидим совместные выступления людей с ограниченными возможностями здоровья и не имеющих инвалидности», – рассказала Баева.

Лучших выбирали в нескольких номинациях: «Сделай сам» (декоративно-прикладное творчество), «Писательский талант» (литературные произведения), «Изобразительное искусство», «Исполнительское мастерство» (вокал, хореография, художественное слово, игра на музыкальных инструментах).

Лауреаты в каждой из номинаций уже определены. Их имена станут известны на финальном гала-концерте, в котором будут показаны лучшие творческие номера – это танцы, выразительное чтение стихотворений собственного сочинения, вокал, а также жестовое пение.

Добавим, что организатором проведения фестиваля «Один плюс один» выступило правительство Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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