В Зауралье пройдет крупная медицинская выставка

Завтра, 17 ноября, в Курганском областном культурно-выставочном центре пройдет выставка «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра». Посетить ее могут все желающие.

Известно, что в выставке примут участие ведущие медицинские организации региона разных форм собственности, Центры здоровья, страховые медицинские компании, реабилитационные центры, Территориальный Фонд ОМС Курганской области, Курганское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, АО «Курорты Зауралья», ОАО «Синтез», РНЦ ВТО им. акад. Г.А. Илизарова, и др.

Цель мероприятия – познакомить жителей с услугами, которые оказывают медучреждения. Также посетители смогут получить необходимые консультации и рекомендации специалистов информационно-консультативного центра, медицинских работников и специалистов социальной сферы, пройти ряд обследований. В частности, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, запланирована работа передвижного флюорографа.

Кроме того, в рамках выставки пройдут круглые столы различной тематики, участники которых обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с сохранением здоровья населения нашей области.

Отметим, что работать выставка будет с 10.00 до 17.00.

Курган, Марианна Шведова

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