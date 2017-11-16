В Зауралье пенсионер лишился отчислений по вине работодателя

В Курганской области судебные приставы отстояли право местного жителя на пенсию, которую он заработал. К слову, до выхода на пенсию мужчина служил в органах внутренних дел. Как сообщают в УФССП региона, уволившись из органов по выслуге лет, курганец продолжил работу на охранном предприятии. Причем последние несколько лет в должности замдиректора организации.

Когда подошел пенсионный возраст, мужчина решил воспользоваться правом на заслуженный отдых и обратился в Пенсионный фонд за расчетом пенсии. Но там его ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что за последние два года страховые взносы на его пенсионный счет не перечислялись.

Прояснить ситуацию по месту работы Анатолию не удалось. Специалисты разводили руками, уверяя, что все делали по закону. Решить вопрос помогло обращение в суд, который, изучив материалы дела, обязал работодателя начислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование своему бывшему сотруднику.

Исполнительные документы поступили в УФССП России по Курганской области, где немедленно было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредила должника об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа, а также о том, что с него будет взыскан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения.

Отметим, что после того, как на счет взыскателя была перечислена недостающая сумма, коэффициент пенсионных начислений у него увеличился, а соответственно увеличился и размер самой пенсии.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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