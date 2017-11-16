В Зауралье проходят Дни татарского просвещения

Накануне, 15 ноября, в Курганской области стартовали Дни татарского просвещения. Они продлятся три дня. Программа мероприятий насыщенная. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в Сафакулевском, Альменевском, Шатровском и Шадринском районах пройдут открытые уроки, внеклассные мероприятия, круглые столы для детей и взрослых. В них примут участие представители власти, а также Министерства образования и науки Республики Татарстан. Главной темой встреч станет татарская культура.

По информации пресс-службы главы Зауралья, запланирована и насыщенная культурная программа: посещение музеев, выставок народного творчества, центров досуга, домов культуры.

Также планируется, что Департамент образования и науки Курганской области, Министерство образования и науки Республики Татарстан и образовательные организации Зауралья подпишут ряд соглашений.

Завершатся Дни татарского просвещения в Кургане в пятницу, 17 ноября, заседанием «круглого стола», на котором подведут итоги трёхдневной работы. Также в ходе мероприятия состоится вручение отраслевых наград Министерства образования и науки Республики Татарстан, благодарственных писем учителям татарского языка и благодарственных писем Департамента образования и науки Курганской области.

Отметим, что один из главных организаторов мероприятия – правительство Курганской области. Дни татарского просвещения проходят в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Зауральем и Республикой Татарстан два года назад.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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