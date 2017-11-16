В Зауралье развивают систему агрострахования

Развитие системы агрострахования сельхозтоваропроизводителей в регионе, а также союзов аграриев стали главной темой заседания, которое прошло накануне вечером в правительстве Курганской области. Вопрос обсуждали губернатор Курганской области Алексей Кокорин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Лисовский и президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разговоре также приняли участие заместитель председателя Курганской областной Думы Евгений Кафеев и первый заместитель губернатора – директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

Как рассказал Биждов, он уже обсудил поднятый вопрос с зауральскими товаропроизводителями в рамках семинара, который прошел в среду в Департаменте агропромышленного комплекса. По его словам, эта тема вызвала большой интерес у руководителей зауральских хозяйств.

К слову, отметил Президент нацсоюза агростраховщиков, семинар с аграриями проведен по предложению сенатора Сергея Лисовского.

«Сергей Федорович предложил разработать специальную программу по страхованию полей, так как это востребовано у сельхозтоваропроизводителей. Мы это сделали», – подчеркнул Корней Биждов.

По мнению директора департамента АПК Сергея Пугина, эта программа будет востребованной, так как напрямую связана с запросами сельхозтоваропроизводителей.

«Алексей Геннадьевич, вы выполняем ваши поручения, одно из которых было – решить вопрос по агрострахованию, найти выгодные для сельхозтоваропроизводителей формы. Первый шаг сделан», – отчитался Сергей Лисовский.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, Алексей Кокорин высоко оценил проведенный семинар:

«Вы провели важное мероприятие для наших аграриев. Уверен, у большинства это вызвало серьезный интерес и по страхованию, и по внедрению новых технологий. Мы будем налаживать конструктивное сотрудничество. С нашей стороны будет оказана всяческая поддержка. Нам важно, чтобы сельхозтоваропроизводители были защищены, а все риски, связанные с неурожаем, были минимизированы».

Источник добавляет, что специалисты Национального союза агростраховщиков еще раз приедут в Курганскую область и примут участие в совещаниях, посвященных началу посевной.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.11.17

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